Jahresrückblick, Teil 2 – April bis Juni: Impfungen und Öffnungen Hier Hoffnung, da Ernüchterung. Impfungen bringen Hoffnung auf Normalität – in Bülach öffnet ein Impfzentrum. In Kloten dagegen läuft es nicht rund. Martin Liebrich

Die Impfung ist da. Sie bringt Hoffnung für alle, die sich stechen lassen wollen. In Bülach sind das bis zu 1000 Personen pro Tag. Foto: Raphael Moser

Der April

In Bülach wird jetzt geimpft. Im Bild die Medizinische Praxisassistentin Valbone Walther. Foto: Sibylle Meier

Am 7. April öffnet das Impfzentrum Bülach seine Tore. Die Impfaktion läuft eher zögerlich an, die Warteschlagen sind vorerst kurz. Die Geimpften – am Anfang sind nur Personen zugelassen, die älter als 75-jährig sind – freuen sich über den Stich, verspricht dieser doch vorerst einmal eine grössere Freiheit: Reisen oder Bekannte treffen wird wieder möglich. Betrieben wird das Impfzentrum vom Spital Bülach. Später kommen auch die Jüngeren dran, bei einer Kapazität von bis zu 1000 Impfungen pro Tag.

Kloten muss sparen. Pro Jahr 7 Millionen Franken weniger ausgeben, lautet das Ziel. Foto: Leo Wyden

Die Corona-Krise trifft Kloten besonders hart. Am Flughafen geht nicht mehr viel, was zu Einbussen für die dortigen Firmen führt. Das wiederum schlägt sich auf den Steuereinnahmen der Flughafenstadt nieder – in der Kasse klafft ein 20-Millionen-Loch. Deshalb werden alle Ausgaben geprüft. 88 Sparmassnahmen, darunter Pensenreduktionen auf der Verwaltung, Reduktion der schulischen Unterstützungsleistungen oder eine längere Nutzungsdauer bei IT-Produkten, stehen zur Diskussion. Letztlich bleiben noch Einsparungen von 3,7 Millionen Franken übrig.