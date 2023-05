Mit 2,0 Prozent auf tiefem Niveau – Arbeitslosigkeit in der Schweiz sinkt weiter Die Arbeitslosenquote in der Schweiz verharrt auf einem tiefen Niveau. Im April waren erstmal seit 20 Jahren waren weniger als 100'000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Stabiler Arbeitsmarkt: Beim RAV sind immer weniger Menschen als arbeitslos gemeldet. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist nach wir vor in guter Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April weiter gesunken. Ende April waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 90'534 Menschen als arbeitslos gemeldet und damit 2221 oder 2,4 Prozent weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit sogar um 13'857 Personen (-13,3 Prozent).

Die Arbeitslosenquote verharrte bei 2,0 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Die von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen hatten mit 1,9 bis 2,0 Prozent gerechnet.

Die Quote ist damit weiterhin auf sehr niedrigen Niveau. Eine tiefere Jahresquote für den Monat April wurde letztmals im Jahr 2001 mit 1,6 Prozent gemessen. Wie tief die Arbeitslosigkeit derzeit ist, zeigt auch der langjährige Vergleich. Im April waren erstmals seit zwei Jahrzehnten weniger als 100'000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit gibt. Die vom Seco um die saisonale Faktoren bereinigte Zahl der Arbeitslosen nahm im April 2023 zwar minimal zu. Die entsprechende Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei sehr tiefen 1,9 Prozent.

15 Prozent weniger Stellensuchende

Wie ausgetrocknet der Jobmarkt in der Schweiz weiterhin ist, zeigen auch die Daten zur Stellensuche: Im April 2023 waren es mit 156'036 registrierten Stellensuchenden laut Seco 5828 weniger als im März. Im Jahresvergleich waren gar 27'184 Personen weniger auf Stellensuche. Das ist ein Rückgang von knapp 15 Prozent.

Gleichzeitig sind allerdings auch weniger Stellen bei den RAV gemeldet. Im April waren es noch 52'223 Stellen als offen gemeldet. Das sind 4519 weniger als im Vormonat März. Von diesen offenen Stellen unterlagen 32'663 der Stellenmeldepflicht. Diese gilt für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent.

Kaum mehr eine Rolle am Schweizer Arbeitsmarkt spielt das Instrument der Kurzarbeit. Im Februar – die Daten werden mit Verzögerung gemeldet – waren nur noch 1814 Personen in Kurzarbeit. Die Anzahl der von Kurzarbeit betroffenen Firmen verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 18 auf 119.

SDA/lif

