Spektakulärer Fund bei Weiach – Archäologen entdecken Kelten-Schatz im Wald Eine Ausgrabung oberhalb von Weiach brachte den grössten keltischen Silberschatz aus dem Kanton Zürich hervor. Dieser kann ab Samstag in Winterthur besichtigt werden.

Kantonsarchäologen haben in einem Kiesabbaugebiet oberhalb von Weiach insgesamt 62 keltische Silbermünzen entdeckt. Foto: PD

Im Vorfeld des geplanten Kiesabbaus im Gebiet Weiach-Langächer untersuchte die Kantonsarchäologie Zürich das Gebiet auf mögliche verborgene Schätze – und wurde fündig. Laut Mitteilung der kantonalen Baudirektion entdeckte ein Archäologe während einer Begehung am Sanzenberg oberhalb von Weiach im Oktober 2020 eine keltische Münze. Bei weiteren Untersuchungen des rund 5000 Quadratmeter grossen Areals seien insgesamt 63 keltische Münzen gefunden worden.

62 Münzen sind laut Mitteilung «Silberstatere», also Imitationen nach griechischen Münzen. Sie zeigen auf der Vorderseite einen Apollokopf und auf der Rückseite ein Zweigespann mit Pferden und einem sitzenden Wagenlenker. Der Lenker trägt zum Teil einen Schild, zum Teil einen länglichen Gegenstand. Bei einzelnen Exemplaren steht der Lenker, und zwei Exemplare stellen einen Reiter mit erhobenen Händen dar. Dazu kommt eine Potinmünze des sogenannten Zürcher Typs. Die gefunden Münzen stammen allesamt aus dem ersten und zweiten Jahrhundert vor Christus. Zudem wurde eine römische Silbermünze des Kaisers Antoninus Pius (138 bis 161 nach Christus) gefunden.

Warum die Münzen in Weiach vergraben oder deponiert wurden, ist unklar. «Vielleicht wurden sie im Bereich eines Heiligtums als Weihgabe deponiert», heisst es in der Mitteilung der Baudirektion weiter. Bislang seien aus der Umgebung keine weiteren keltischen Funde bekannt. Eine weitere mögliche Erklärung liefert der Alte Zürichweg, der in der Nähe des Fundplatzes verläuft. Dieser führte seit dem Mittelalter von Kaiserstuhl AG nach Zürich. Es sei denkbar, dass diese Verbindung schon von den Römern oder Kelten genutzt wurde.

Ausstellung in Winterthur

Die Münzen können ab Samstag bis Ende Februar 2023 in der Ausstellung «Weiach – ein keltischer Silberschatz» im Münzkabinett der Stadt Winterthur besichtigt werden. Am kommenden Sonntag ist zudem eine öffentliche Führung geplant.

