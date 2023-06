Spektakulärer Fund in Pompeji – Ist das die erste Pizza? Auf einer Mauer der Stätte ist ein Wandgemälde entdeckt worden, die das Bild eines belegten Teigfladens zeigt – allerdings ohne Tomaten und Mozzarella.

Ist das der Vorgänger der modernen Pizza? Immer wieder wird in Pompeji Neues entdeckt. Fotos: Archäologischer Park in Pompeji/AFP (25. Juni 2023)

Schon die alten Römer haben sich offenbar für Pizza begeistert – oder zumindest für so etwas in der Art. Archäologen in der antiken Stadt Pompeji gaben am Dienstag bekannt, dass sie auf einem alten Fresko die Abbildung eines Vorläufers der modernen Pizza entdeckten. Ein belegter Teigfladen, allerdings ohne Tomaten und Käse, ist auf dem rund 2000 Jahre alten Gemälde zu sehen.

Die kuriose Abbildung wurde bei jüngsten Grabungen auf einer halb eingestürzten Mauer entdeckt. Zu sehen ist eine silberne Platte mit dem runden Fladenbrot neben frischem Obst und Trockenfrüchten wie Granatapfel und Datteln sowie ein Pokal mit Rotwein.

«Was hier auf der Wand auf einem alten Haus in Pompeji abgebildet wurde, könnte ein entfernter Vorfahre des modernen Gerichts sein», erklärten die Expertinnen und Experten der arachäologischen Stätte im Süden Italiens mit Blick auf die heute in aller Welt beliebte Pizza. Es fehlten allerdings «ein paar der typischsten Zutaten wie Tomaten und Mozzarella».

Die Archäologen nehmen an, dass das Fresko Gaben zeigt, die damals Gästen gereicht wurden. Diese Sitte ging auf das alte Griechenland zurück und wurde von römischen Autoren wie Virgil und Philostratus beschrieben.

«Pompeji verblüfft uns immer wieder»

«Wie könnten wir nicht dabei an Pizza denken», erklärte der deutsche Leiter der archäologischen Stätte, Gabriel Zuchtriegel. Er erinnerte daran, dass Pizza in Süditalien als Arme-Leute-Essen erfunden worden sei und mittlerweile «die Welt erobert hat und auch in Sterne-Restaurants serviert wird». Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano erklärte: «Pompeji verblüfft uns immer wieder, das ist ein Schmuckkasten, der immer neue Schätze offenbart.»

Die neuen Ausgrabungen brachten auch das Atrium eines Hauses zutage, zu dem ein Anbau mit einer einer Bäckerei gehörte. Im Arbeitsbereich in der Nähe des Ofens seien die Skelette von drei Menschen gefunden worden.

Pompeji wurde 79 nach Christus durch einen Ausbruch des Vesuv verschüttet, durch die Vulkanasche aber ungewöhnlich gut konserviert. Seit 1997 gehören die archäologischen Reste zum Unesco-Weltkulturerbe. Fachleute gehen davon aus, dass bei dem Vulkanausbruch 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung von Pompeji starben. Von der 22 Hektar grossen archäologischen Stätte ist etwa ein Drittel immer noch unter Vulkanasche begraben.

Ein ganz spezieller Fund: Eine silberne Platte mit dem runden Fladenbrot neben frischem Obst, Trockenfrüchten und anderem – nur die Tomaten und Mozzarella fehlen.

