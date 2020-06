Neue Anlage im Zoo Zürich – Architekturbüro aus Regensberg

hat die Savanne mitgestaltet Die neueste Erweiterung des Zoos trägt die Handschrift von Architekt Martin Reusser und seinem Team. Sie haben

eine afrikanische Landschaft nachgebaut. Barbara Gasser

Architekt Martin Reusser ist verantwortlich für die Hochbauten der neu erstellten Lewa-Savanne im Zoo Zürich. Foto: Sibylle Meier

Wie die afrikanische Lewa-Savanne im Zoo Zürich integriert werden kann, weiss Martin Reusser. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von L3P Architekten in Regensberg. Er kennt die Ansprüche, die vonseiten des Zoos an Neubauten gestellt werden, da er bereits an verschiedenen Projekten beteiligt war, zum Beispiel dem Neubau des Aquariums 2016, dem Lorihaus 2017 und dem Australienhaus 2018. Im aktuellen Gebiet auf 56’000 Quadratmetern war die Firma Vetschpartner Landschaftsarchitekten aus Zürich für die Gestaltung der Landschaft zuständig. In Zusammenarbeit mit ihnen sowie den Verantwortlichen des Zoos und dem Lewa Wildlife Reserve in Kenia ist die Savanne entstanden.