Erster Headliner bekannt – Arctic Monkeys spielen am Zürich Openair 2022 Nach der Corona-bedingten Absage in diesem Jahr bereiten die Macher des Zürich Openair bereits die nächste Ausgabe vor.

2013 traten Arctic Monkeys schon einmal am Zürich Openair auf. Foto: Sibylle Meier

Nachdem bereits 2020 das Zürich Openair (ZOA) wegen der Pandemie abgesagt werden musste, wollten die Veranstalter im diesen Jahr den Anlass in einer verkleinerten Version durchführen. Allerdings machte das Coronavirus den Organisatoren erneut einen Strich durch die Rechnung – zu viele Acts sind verloren gegangen.

Doch davon lassen sich die Macher nicht unterkriegen. Gemäss Medienmitteilung soll vom 23. bis 27. August 2022 das nächste Zürich Openair (ZOA) stattfinden. Ein erster Act für die Hauptbühne in Rümlang kann ebenfalls bereits präsentiert werden: Arctic Monkeys.

Die Band aus Sheffield, die unter anderem auch an der Eröffnungszeremonie für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London auftrat, kehrt nach neun Jahren für einen Auftritt am ZOA 2022 zurück in die Schweiz. Dafür gibt es erstmals einen Extratag am Dienstag, 23. August 2022. Die Single «Do I Wanna Know» wurde über eine Milliarde mal gestreamt, dazu kommen sechs veröffentlichte Studioalben, sieben Britawards und eine Vielzahl an weiteren Nominierungen und gewonnenen Preise.

red

