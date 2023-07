Sendung zum 30-Jahr-Jubiläum – «Arena»-Veteranen erinnern sich an ihre besten Schlachten Mit Alt-Moderatoren und Jungpolitikerinnen feierte man das 30-jährige Bestehen der wichtigsten Politsendung der Schweiz. Und zeigte sich versöhnlich wie nie. Michèle Binswanger

Filippo Leutenegger, der erste «Arena»-Moderator, und Sandro Brotz, der aktuelle «Arena»-Moderator, vor dem Start der Sendung Foto: SRF

Jubiläumssendungen sind keine einfache Aufgabe. Wie geht Selbstbeweihräucherung, ohne dass es für andere peinlich wird? Im Fall der Politsendung «Arena» ist das nicht ganz so schwierig. Dafür hatte die streitbarste Sendung der Schweiz zu viele denkwürdige Momente – und Aushängeschilder, die sich zur Jubelfeier noch einmal bitten liessen.

Wie Vögel auf der Stange sitzen sie gut gelaunt im Studio. Klar, heute macht ja ein anderer ihren Job. Der aktuelle Moderator Sandro Brotz versprach denn auch ein «Klassentreffen» und einen «denkwürdigen Abend» und die Alt-Moderatoren liessen sich nicht zweimal bitten. Übrigens ja, Sonja Hasler hatte als einzige Frau je die Ehre, vor der Kamera zu stehen. Frauen prägten die Sendung hingegen als Produktionsleiterinnen – etwa Marianne Gilgen, ebenfalls im Studio. Mehr oder weniger selbstgefällig servierten die Ehemaligen Best-ofs ihrer «Arena»-Karrieren – Karrieren übrigens, die sich danach fast ausnahmslos steil entwickelten. Wer die wichtigste Politsendung moderiert hat, kann damit rechnen, Bundesräte oder andere wichtige Menschen in Kommunikationsfragen beraten zu dürfen, Politiker zu werden oder sonst ein wichtiges Amt auszuüben. Sonja Hasler, die manchmal lieber als Skilehrerin arbeitet, ist da eher die Ausnahme.

«Sonst klemmt es einem ja alles ein.» Filippo Leutenegger



Saturiert und jovial lassen die alten Haudegen die alten Schlachten Revue passieren. Und tatsächlich ist in den 30 Jahren viel passiert: EWR-Nein, Personenfreizügigkeit, Swissair-Grounding, Bankenkrise und immer mal wieder gab es auch einen Eklat. Das Konzept, sich stehend zu begegnen, erzählt Gründer und Erfinder Filipo Leutenegger, habe sich deshalb ergeben, weil es «einem ja alles einklemmt», wenn man im Sitzen diskutieren müsse. Deshalb stehen sich die Kontrahenten in der Sendung gegenüber und mehr als einmal verleitete das auch einen Gast, aus der Sendung zu laufen.

Sandro Brotz und die ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren: (hinten v.l.) Reto Brennwald, Sonja Hasler, Urs Wiedmer, Jonas Projer und der aktuelle Moderator Mario Grossniklaus; (vorne v.l. )Filippo Leutenegger, Patrick Rohr, Urs Leuthard und Marianne Gilgen (ehemalige Redaktionsleiterin). Foto: SRF

Peter Bodenmann etwa verliess 1995 nach ein paar Minuten das Studio und liess Leutenegger einfach stehen. Das wird an diesem Abend ebenso thematisiert wie andere denkwürdige Momente: Rainer E. Gut, einer der mächtigsten Wirtschafts-Tycoons der Schweiz, der sich als Pissoirwand der Nation fühlt. Marcel Ospel, der sich scheinbar für das Swissair-Debakel entschuldigt. Oder Christoph Blocher, immer wieder Blocher, von dem auch einmal mehr klar wird, warum er die politische Schweiz in den hier besungenen 30 Jahren so stark geprägt hat: «Blocher spricht Klartext, fast ohne Nuancen», erinnert sich Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey in einem Einspieler an ihren damaligen Widersacher. Politisch seien sie sich nie einig gewesen, aber als Mensch habe sie ihn immer geschätzt. Und Blocher gibt die Lorbeeren zurück: Calmy-Rey sei geistreich, fundiert und man könne gut mit ihr diskutieren. «Das ist etwas, was die Schweiz pflegen muss: Gegensätzliche Meinungen!»

Solche gegensätzlichen Meinungen können auch mal in kakofonisch vorgetragene Schlagabtausche münden, wenn Politiker Wahlkampf betreiben, was sie in der «Arena» ja letztlich tun, wie die ehemalige Produktionsleiterin Marianne Gilgen sagt. Sie hat die Sendung über Jahre geprägt, wie keine zweite.

Zwei telegene Jungtalente

Dass es auch anders geht, beweisen die eingeladenen Vertreter der Jungparteien. Artig diskutieren sie im Ring über Evergreens der Schweizer Politik. Dass sie dabei noch ganz am Anfang stehen, zeigt sich daran, wie anständig und gesittet es dabei zugeht. Einen guten Auftritt haben sie alle, doch die telegenen Talente liegen vor allem beim Juso-Präsidenten Nicola Siegrist, der mit intellektuellem Tempo glänzt, und bei Tina Deplazes, der Vizepräsidentin der Jungen Mitte mit einem gewinnenden Wesen. Sandro Brotz wirkt in der Runde weniger als Dompteur denn als Lehrer und Stichwortgeber für die Politküken.

Zum Schluss bekräftigt Filippo Leutenegger noch einmal, was Blocher schon zuvor betont hat: Dass wir gut daran tun, die Debattenkultur zu pflegen. Und dass deshalb eine Sendung wie die «Arena» trotz oder gerade wegen ihrer gelegentlichen Eklats zu den wichtigsten des Landes gehört.



