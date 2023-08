Gemeinden Winkel und Kloten – Armee sperrt Panzerpiste Wegen des Armeeanlasses Connected ist die Panzerpiste zwischen Kloten und Winkel vom 9. bis 22. August für die Öffentlichkeit nicht befahrbar. red

Vom 16. bis 20. August findet in Kloten-Bülach der Armeeanlass Connected statt. Dieser wird der Öffentlichkeit Einblicke in die Bereiche Cyber und Digitalisierung der Armee und ihrer Partner bieten. Aufgrund der Bau- und Aufbautätigkeiten für diesen Grossanlass muss die Panzerpiste zwischen dem Parkplatz P1 in Kloten und dem Römerweg in Winkel von Mittwoch, 9. August, 18 Uhr, bis Dienstag, 22. August, 12 Uhr, für die Durchfahrt der Öffentlichkeit gesperrt werden.

Personen auf dem Velo, mit E-Scooter und Inlineskates sowie Fussgänger müssen in dieser Zeit den offiziellen Fahrradweg entlang des Flughafenzauns (Kiesweg) sowie den Fahrradweg entlang der Kantonsstrasse Bülach–Kloten nutzen. Das ganze Ausstellungsgelände wird umzäunt und durch die Infanterie bewacht.

