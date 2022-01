Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Arzt bretterte mit Blaulicht und Sirene in Geschwindigkeitskontrolle Wann dürfen Blaulicht und Sirene eingesetzt werden? Mit dieser Frage musste sich am Dienstagnachmittag das Bezirksgericht Winterthur auseinandersetzen. Gregory von Ballmoos

Das Bezirksgericht Winterthur sprach einen Schnellfahrer im Dienst frei. Foto: Madeleine Schoder

In einer Mainacht im Jahr 2020 randalierte eine Frau in ihrer Wohnung in Schaffhausen. Sie warf Mobiliar aus dem Fenster und verschanzte sich mit einem Messer. Die Schaffhauser Polizei rückte mit Blaulicht zum Tatort aus und holte sich bei einer Notfallärzte-Gesellschaft, mit der sie zusammenarbeitet, Hilfe. Der aufgebotene Arzt fuhr mit Blaulicht und Sirene von Dübendorf nach Schaffhausen. Auf der A1 bei Winterthur kam er in eine Geschwindigkeitskontrolle. Statt der signalisierten 80 Stundenkilometer war der Mann mit 115 Stundenkilometer unterwegs. Am Dienstag stand er deswegen vor dem Bezirksgericht Winterthur.