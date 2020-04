Kritik an Sicherheitsdirektion – Adliswiler Asylarzt verliert Mandat Der Kanton reagiere dilettantisch auf die Corona-Gefahr bei Asylsuchenden. Nach dieser Kritik wurde Markus Fritzsche das Mandat für die Betreuung entzogen. Pascal Münger

In der Notunterkunft für abgewiesene Asylbewerber in Adliswil sollten laut dem Hausarzt Markus Fritzsche alle Bewohner auf eine Corona-Infektion getestet werden. Archivfoto: Kurt Heuberger

In den Zürcher Notunterkünften für abgewiesene Asylbewerber sei der Corona-Schutz kaum möglich, so kritisierte der Adliswiler Arzt Markus Fritzsche Anfang April die Sicherheitsdirektion in einem Artikel des «Tages-Anzeigers». Zu diesem Schluss kam Fritzsche, nachdem er mehrere Patientinnen und Patienten der Notunterkunft in Adliswil behandelt hatte. «Der Kanton reagiert extrem dilettantisch auf die Bedrohung», liess sich der Adliswiler Arzt damals zitieren. Seiner Meinung nach müssten alle Bewohner der Unterkunft getestet werden.

Nun hat ihm die Sicherheitsdirektion das Mandat für die Betreuung von abgewiesenen Asylsuchenden per Ende Woche entzogen. Dies berichtet erneut der «Tages-Anzeiger». In dem Schreiben an Fritzsche werfe Andrea Lübberstedt, die Leiterin des kantonalen Sozialamts, die Frage auf, ob der Arzt das Berufsgeheimnis verletzt habe. Und sie zeige sich irritiert, dass sie via Medienschaffende von der kritischen Haltung des Arztes erfahren musste.

Im gleichen Artikel weisst der Anwalt von Markus Fritzsche die Anschuldigungen zurück und kritisiert den Umgang mit Whistleblowern, die nach wie vor gerüffelt und entlassen würden. Die Frage mit dem Arztgeheimnis kontert Fritzsche selbst: Er habe sich davon schriftlich entbinden lassen. Markus Fritzsche betreute als Hausarzt 30 Jahre lang Asylsuchende.