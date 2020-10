Gewalt auf Maturareise – Asylbewerber von Zürcher Maturanden «erheblich verletzt» Eine Abschlussreise von Kantonsschülern ins Tessin endete für einige von ihnen nach einer Schlägerei auf dem Polizeiposten. Lisa Aeschlimann

Zum Vorfall kam es in Locarno: Die überschwemmte Seepromenade am Sonntag. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Mehrere Schüler der Zürcher Kantonsschule Hottingen sollen in der Nacht auf Freitag in Locarno in eine Schlägerei mit einem Asylbewerber verwickelt gewesen sein. Die Schüler waren seit Montag mit mehreren Klassen dort auf Maturareise. Das steht in einem Informationsmail des Rektors, das an alle Eltern ging und dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.