Asylgesuche in der Schweiz – Die Balkanroute verliert an Bedeutung Die Schweiz machte letztes Jahr zusammen mit der EU Druck auf Serbien. Das Land verschärfte seine Visabestimmungen. Trotzdem steigt die Zahl der Asylgesuche insgesamt an.

Migranten campieren in Serbien. 2015 kamen Hunderttausende Personen über die Balkanroute nach Europa. Darko Vojinovic (AP Photo / Keystone)

Sie ist für Flüchtende oft gefährlich und erlangte während der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 traurige Berühmtheit: die Balkanroute. Im Jahr 2015 kamen nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex über 760’000 Asylsuchende via Balkanroute von der Türkei aus über Griechenland nach Zentraleuropa.



Letztes Jahr nutzen noch 34’000 Menschen diesen Weg nach Westeuropa. Die Balkanroute wird damit so wenig genutzt wie lange nicht mehr. Eine Ursache dafür liegt in Serbien.

Ab Serbien teilt sich die Balkanroute. Die eine Strecke führt südlich nach Italien, die andere nördlich nach Ungarn und Österreich.







Die frühere Justizministerin Karin Keller-Sutter hatte im letzten Sommer scharfe Kritik geäussert. Die irreguläre Migration habe wegen Serbien massiv zugenommen, sagte sie. Die direkte Ursache sei die Visumpolitik Serbiens: Tunesier, Kubaner oder Inder könnten per Flugzeug nach Belgrad fliegen und ohne Visum einreisen. Schlepper, meistens Serben, brächten die Migrierenden dann über Ungarn nach Österreich und von dort aus reisten sie teils weiter in die Schweiz.



Die Schweiz und Österreich intervenierten zusammen mit Deutschland, Kroatien und Slowenien bei der Europäischen Kommission. Diese brachte Serbien schliesslich dazu, die Visafreiheit für Migrierende aus Tunesien, Ägypten, Indien, Burundi und Kuba aufzuheben. In Kraft trat die neue Regelung Anfang 2023.



Gesuche aus Burundi nahmen stark ab

Dieser Schritt hatte Auswirkungen auf die Anzahl Menschen, die die Balkanroute nutzen. Dank neuen Zahlen aus dem Staatssekretariat für Migration (SEM) lässt sich erstmals aufzeigen, welche Folgen die Visapflicht auf die Migrationsbewegungen hat.



«Die Auswirkungen auf die Migration von Serbien aus via Ungarn und Österreich in Richtung Schweiz waren feststellbar», sagt Daniel Wyss, Sprecher im Staatssekretariat für Migration. Die Aufgriffe indischer und tunesischer Staatsangehöriger an der Ostgrenze seien im Winter 2022 und im Frühjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Ursache sei die geänderte Visapraxis in Serbien. Die Asylgesuche von indischen Staatsangehörigen gingen im ganzen Schengen-Raum massiv zurück – von mehr als 4000 Gesuchen pro Monat auf derzeit noch rund 500 pro Monat.



Für die Schweiz ist der Effekt bei Asylgesuchen von burundischen Staatsangehörigen am deutlichsten. Im letzten Herbst waren es über 300 Gesuche pro Monat, seither ist die Zahl kontinuierlich zurückgegangen und ist inzwischen einstellig.

Während die Balkanroute also für Migrantinnen und Migranten mehrerer Länder an Bedeutung verloren hat, nutzen sie Personen aus Marokko vermehrt. Sie können in die Türkei visumsfrei einreisen und gelangen dann teilweise via Österreich in die Schweiz. Schon im ersten Halbjahr hat die Grenzwache so viele marokkanische Staatsangehörige aufgegriffen wie im ganzen Jahr 2022.

Mittelmeerroute wird wichtiger

Und auch wenn die Balkanroute insgesamt weniger genutzt wird, nimmt die Zahl der Asylgesuche weder im gesamten Schengen-Raum noch in der Schweiz ab. Im Gegenteil: Sie ist im ersten Halbjahr 2023 nämlich massiv angestiegen. Die aktuellen Monatswerte der Asylgesuche liegen jeweils deutlich über den Vorjahreszahlen. Bis Ende Juni waren es mit gut 12’188 Gesuchen 43 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022. Im Juli kamen nochmals 2169 Asylgesuche hinzu.

Auch die Grenzwache kann nicht von einer Entspannung berichten. Die Zahl der Aufgriffe von Menschen, die illegal in die Schweiz kamen, war seit Anfang Jahr jeden Monat höher als im letzten Jahr – ausser im Juni. 3715 Personen registrierte allein im Juli das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Das sind 140 mehr als im Juli 2022. Das SEM stellt etwa bei Asylsuchenden aus Afghanistan fest, dass sie vermehrt über die Mittelmeerroute in die Schweiz einreisen. Die Balkanroute verliert auch hier an Bedeutung – unabhängig von Serbiens Visapraxis. Gleichzeitig bleibt Afghanistan weiterhin das wichtigste Herkunftsland von Personen, die die Balkanroute nutzen.

Seit Anfang Jahr griff die Grenzwache insgesamt fast 21’500 Personen auf, die illegal in die Schweiz kamen. Die meisten reisen von Italien her via Südgrenze in den Kanton Tessin ein.

