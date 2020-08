Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinal des Finalturniers der Champions League.

Atalanta Bergamo ist in letzter Zeit auf einer ganz besonderen emotionalen Achternbahn-Fahrt unterwegs. Bergamo war eine der Regionen welche weltweit am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Angeblicher Ausgangspunkt: Ein Superspreader-Event beim Champions-League-Spiel von Atalanta gegen den FC Valencia. Der italienische Überraschungsteilnehmer hat also eine ganz persönliche Beziehung zu den momentan turbulenten Zeiten. Und gleichzeitig fiebert die ganze Region und das ganze Land mit dem Underdog aus Norditalien mit.

Gegenüber steht der notorisch reiche Club aus Paris. Der französische Serienmeister will dieses Jahr endlich auch in der Champions League den ganz grossen Erfolg anstreben, der ihnen in den letzten Jahren immer verwehrt geblieben war. Eines ihrer grössten Talente, Mbappé, ist allerdings nur auf der Bank anzutreffen. Damit wird noch mehr Aufmerksamkeit auf den anderen Superstar der Mannschaft, Neymar, fallen.