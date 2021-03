Per Haftbefehl gesucht – Attila Hildmann hat Deutschland offenbar verlassen Es sieht nicht danach aus, dass die Justiz gegen den Wortführer der Corona-Verschwörungsideologen durchgreifen kann. Der abgetauchte Vegankoch hat sich laut Berliner Staatsanwaltschaft in die Türkei abgesetzt.

Attila Hildmann bei der Verbreitung seiner Ansichten in Berlin. Foto: Christophe Gateau (dpa/Keystone)

Der in der Coronakrise als Verschwörungstheoretiker aufgetretene Vegankoch Attila Hildmann hält sich laut Erkenntnissen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft aktuell in der Türkei auf. Mit einer zeitnahen Vollstreckung des gegen ihn gerichteten Haftbefehls wegen Volksverhetzung, öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sei «nicht zu rechnen», erklärte die Behörde am Donnerstag. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte bereits im November vergangenen Jahres die Ermittlungen gegen Hildmann übernommen.

Zuvor waren laut Medienberichten über Monate hinweg an Hildmanns Wohnort in Brandenburg Anzeigen gegen den 39-Jährigen gesammelt worden. Hildmann war bei der Eskalation von Protesten am Reichstagsgebäude in Berlin im August 2020 festgenommen worden. Im Juli vergangenen Jahres soll Hildmann ausserdem den Grünen-Politiker Volker Beck bedroht haben. Wenn er «Reichskanzler wäre» solle für Beck die Todesstrafe «durch Eiertreten» eingeführt werden, sagte er laut Presseberichten.

AFP