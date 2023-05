Hackerangriff auf Medienhäuser – Auch Abonnenten-Daten von «Blick» betroffen Wie die Zeitung in der Nacht auf Freitag bekannt gab, sind auch die Daten von «Blick»- und «SonntagsBlick»-Abonnenten vom grossen Hackerangriff auf die IT-Infrastruktur der NZZ-Mediengruppe betroffen.

1 / 1 Zu Beginn war NZZ-CEO Felix Graf davon ausgegangen, «dass es sich bei den erbeuteten Daten – wenn überhaupt – um eine geringe Menge handelt», wie er in einer E-Mail an die Mitarbeitenden schrieb. KEYSTONE

Die Hackergruppe Play, die am 24. März einen Cyberangriff auf die Schweizer Medienhäuser NZZ und CH Media startete, hat auf ihrer Website im Darknet Daten der CH Media veröffentlicht.

Die Daten hätten bereits am 24. April veröffentlicht werden sollen, das Publikationsdatum wurde aber mehrmals nach hinten geschoben. Play forderte ein Lösegeld in unbekannter Höhe. Wie gross das Ausmass des Schadens ist und welche Infos genau veröffentlicht wurden, ist aktuell noch unklar.



Auch «Blick» und «SonntagsBlick» betroffen

Wie der «Blick» in der Nacht zum Freitag bekannt gab, sind auch Daten seiner Titel betroffen, da die AZ Vertriebs AG & Vertriebs GmbH auch für die Zeitungszustellung an die Abonnentinnen und Abonnenten von «Blick und «SonntagsBlick» zuständig sind. Nach Informationen von NZZ und CH Media sollen nach derzeitigem Stand postalische Abonnentendaten aus den Kantonen Aargau, Solothurn und Basel-Landschaft vom Leak betroffen sein (Namen und Adressen).

Zu Beginn war NZZ-CEO Felix Graf davon ausgegangen, «dass es sich bei den erbeuteten Daten – wenn überhaupt – um eine geringe Menge handelt», wie er in einer E-Mail an die Mitarbeitenden schrieb. Später stellte sich heraus, dass Play durchaus auch im Besitz sensibler Daten ist. Dabei soll es sich um Lohndaten, Projekte, Mitarbeiterinfos und sonstige private und vertrauliche Daten handeln. Derzeit sollen Abklärungen in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialisten sowie den zuständigen Behörden laufen.

Die Ringier AG wolle weiterhin transparent und proaktiv über diesen Cyberangriff informieren.

sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.