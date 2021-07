Kurzarbeit und Corona-Hilfen – Auch Arztpraxen ging die Corona-Krise ans Lebendige Neue Daten zeigen, dass auch viele Ärzte auf finanzielle Hilfe angewiesen waren. Am stärksten traf es die Chirurgen, die Psychiater kamen hingegen besser über die Runden. Markus Brotschi

Wer während des Lockdown Rückenschmerzen hatte, erhielt unter Umständen keinen Termin bei seiner Hausarztpraxis. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ausgerechnet während der grössten Gesundheitskrise der jüngeren Geschichte ging manchen Arztpraxen in der Schweiz die Arbeit aus. Weil der Bundesrat den ambulanten Praxen genauso wie den Spitälern vom 17. März bis zum 26. April 2020 nicht dringende Untersuchungen, Behandlungen und Therapien untersagte, musste jede zehnte Arztpraxis sogar vorübergehend schliessen. Ziel der Massnahme war es, Kapazitäten für Corona-Patienten frei zu halten und Ansteckungen beim Patientenkontakt zu verhindern.

Welche wirtschaftlichen Folgen dieses Verbot für die frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte hatte, zeigt nun eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik. Neun von zehn Arztpraxen waren während des Lockdown in ihrer Tätigkeit eingeschränkt.

Die Hälfte aller Praxen berichtet von mittleren bis starken Auswirkungen: Ihre Aktivität war von Mitte März bis Ende April reduziert oder ist ganz zum Erliegen gekommen. Die Folgen waren bis in den Herbst zu spüren, blieb doch die Zahl der medizinischen Behandlungen auch zwischen Mai und Oktober unter dem Niveau eines normalen Geschäftsjahrs.

Patientinnen blieben aus Angst fern

Allerdings litten nicht alle Praxen gleich. Am härtesten traf es die Praxen mit chirurgischer Tätigkeit. Von diesen hatten über 90 Prozent weniger Arbeit, 62 Prozent waren mässig oder stark eingeschränkt. Aber auch die Hälfte der Hausarztpraxen verzeichnete einen mässigen bis starken Einbruch, weil auch sie nicht dringliche Behandlungen aufschieben mussten. Zudem blieben Patienten aus Angst vor einer Ansteckung den Arztpraxen fern.

Unterdurchschnittlich war der Einbruch hingegen bei den psychiatrischen Praxen, auch weil Gespräche als Videokonsultationen geführt werden konnten. Von den psychiatrischen Praxen meldete nur ein Drittel mässige bis starke Folgen. Die Ärzteverbindung FMH kam im Monat Mai für die Psychiater und Psychiaterinnen sogar zu einem noch positiveren Befund. Gemäss dem Tarifmonitoring der FMH hat die Nachfrage nach psychiatrischen Leistungen im Jahr 2020 insgesamt sogar zugenommen. Dies sei ein Hinweis auf die gestiegene psychische Belastung der Bevölkerung durch die Corona-Pandemie.

Ja nach Fachbereich rechneten die Arztpraxen während des Lockdown laut Ärzteverbindung FMH jedoch bis zu 40 Prozent weniger Leistungen ab. Die invasiv tätigen Arztpraxen, zu denen die Chirurgen und Chirurginnen zählen, konnten im März und im April rund die Hälfte der Behandlungen nicht durchführen. Ein Teil dieser verschobenen Operationen konnte im Verlauf des Jahres nachgeholt werden.

Die meisten Arztpraxen sind kleine Unternehmen. Fast 90 Prozent sind im Besitz selbstständiger Ärztinnen und Ärzte, in 90 Prozent der Fälle arbeitet nur eine ärztlich ausgebildete Person in der Praxis. Dennoch konnten zwischen März und Oktober 35 Prozent der Arztpraxen einen Teil der Ausfälle mit Kurzarbeitsentschädigungen kompensieren. In Kurzarbeit geschickt wurden etwa medizinische Praxisangestellte oder Lernende. 18 Prozent der Arztpraxen nahmen eine Liquiditätshilfe wie Covid-Darlehen in Anspruch. Weitere 7 Prozent der selbstständigen Ärztinnen und Ärzte erhielten eine Erwerbsausfallentschädigung für Selbstständige. Diese Hilfe stand jedoch nur jenen Ärztinnen und Ärzten offen, deren AHV-pflichtiges Jahreserwerbseinkommen zwischen 10’000 und 90’000 Franken lag.

Fehler gefunden?Jetzt melden.