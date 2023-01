Affäre um US-Geheimdokumente – Auch bei Ex-Vize Pence Geheimakten gefunden Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat Medienberichten zufolge ebenfalls vertrauliche Unterlagen in seinem Haus gelagert. Die Unterlagen sollen in einem verriegelten Safe gefunden worden sein.

Nach dem Fund geheimer Dokumente in den Privathäusern von Ex-US-Präsident Donald Trump und seinem Nachfolger Joe Biden liess auch der frühere Vizepräsident Mike Pence sein Anwesen nach Akten durchsuchen. Foto: John Minchillo (Keystone)

In den USA weitet sich die Affäre um Geheimdokumente aus früheren Regierungsjahren aus: Auch im Wohnhaus des ehemaligen republikanischen Vizepräsidenten Mike Pence sind Medienberichten zufolge als geheim eingestufte Unterlagen entdeckt worden. Ein Anwalt des Politikers habe in dessen Haus im Bundesstaat Indiana vergangene Woche etwa ein Dutzend Dokumente gefunden, berichtete am Dienstag unter anderem der Sender CNN. Die Unterlagen seien inzwischen von der Bundespolizei FBI abgeholt worden.

Die «Washington Post» zitierte aus einem Brief eines Pence-Vertreters an das US-Nationalarchiv, nach dem Bekanntwerden des Fundes von Geheimdokumenten im Haus von Präsident Biden im Bundesstaat Delaware habe Pence als Vorsichtsmassnahme einen Anwalt damit beauftragt, Dokumente in seinem Haus in Indiana zu überprüfen. Dabei sei eine «kleine Zahl» von Akten gefunden worden, die möglicherweise geheime Informationen enthielten.

Pence sei sich nicht bewusst gewesen, dass sich solche Papiere in seinem Haus befanden, teilte dessen Vertreter im Schreiben mit. Die Dokumente sollen am Ende von Pence› Amtszeit versehentlich eingepackt und in einem verriegelten Safe gefunden worden sein.

Pence hatte der Nachrichtenagentur AP im August versichert, dass er nach Ende seiner Amtszeit keine vertraulichen Unterlagen mit nach Hause genommen habe. «Nein, nicht, dass ich wüsste», antwortete er auf die Frage, ob er Verschlusssachen aufbewahrt habe.

Der heute 63-Jährige war vier Jahre lang Vize von Präsident Donald Trump. Er trat als treu ergebener Weggefährte in Erscheinung. Dass Trump seine Anhänger am Tag des Angriffs auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 gegen Pence aufhetzte, beschädigte das Verhältnis der beiden aber nachhaltig. Der ehemalige Vize gilt mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024 als Trumps möglicher Konkurrent bei den Republikanern. Seine Kandidatur hat er allerdings noch nicht erklärt.

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen von Präsident Joe Biden aus dessen Zeit als Vize von Barack Obama aufgetaucht. Die Affäre setzt den Demokraten unter Druck (Lesen Sie dazu auch unser Kommentar: Das ist ein Geschenk für seine politischen Gegner). Auch Trump hatte mit einem ähnlichen Fall im Sommer für einen Skandal gesorgt. Das FBI durchsuchte dessen Anwesen im US-Bundesstaat Florida im August und beschlagnahmte Tausende Dokumente, darunter Unterlagen mit Geheimvermerk. Beide Fälle werden mittlerweile von Sonderermittlern untersucht.

SDA/AFP/aru

