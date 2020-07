Platznot in Bülach – Auch beim Schulhaus Lindenhof braucht es ein Provisorium Weil an Bülachs Schulen Platznot herrscht, wird auch beim Schulhaus Lindenhof ein Modulbau erstellt. Er kostet 4,5 Millionen Franken. Daniela Schenker

Fortan werden nicht alle Schüler im Schulhaus Lindenhof Platz finden. Deshalb wird ein Provisorium erstellt. Foto: Paco Carrascosa

Die Stadt Bülach wächst, auch was die Zahl der Schülerinnen und Schüler betrifft. Erst kürzlich hat der Stadtrat publik gemacht, dass er ein neues Schulhaus auf dem stadteigenen Areal Guss im Norden Bülachs plant. Bis dort unterrichtet werden kann, wird es jedoch mindestens 2026. Denn erst braucht es ein Projekt, dem die Stimmberechtigten dann grünes Licht erteilen müssen. Im Schuleinzugsgebiet Nord rechnet man mit einer langfristigen Zunahme von zwölf Primarklassen und vier Kindergartenabteilungen. Der dringendste Bedarf an Klassenzimmern wird deshalb in den nächsten Jahren durch Modulbauten abgedeckt.