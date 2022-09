Es geht um 336 Parkplätze – Auch Bundesgericht lehnt Valet-Parking in Rümlang ab Nach dem Verwaltungsgericht kommt nun auch das Bundesgericht zum Schluss, dass die Gemeinde Rümlang ein Valet-Parking zu Recht verboten hat.

Alexander Lanner

Die Gemeinde Rümlang hat zu Recht ein Valet-Parking verweigert, urteilt das Bundesgericht. Symbolfoto: Sibylle Meier

Die Geschichte war bereits lang und ist jetzt noch um ein Kapitel länger: Es geht um ein geplantes Valet-Parking in Rümlang. Die Gemeinde hatte der Cotra Autotransport AG, welche sich zu Beginn ihrer Tätigkeit auf die Lagerung von Mietfahrzeugen beschränkte, die nachträgliche Baubewilligung für ein Valet-Parking verwehrt. Das Unternehmen wollte in seiner Gewerbeliegenschaft 336 der insgesamt 769 Parkplätze für ein Valet-Parking umnutzen. Rümlang hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass in ihrer Bau- und Zonenordnung (BZO) festgelegt ist: «Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen, die nicht durch die bauliche Nutzung des Grundstücks begründet sind, sind nicht zulässig.»