Privater Pflegeanbieter trifft auf Widerstand

Die Firma Senevita plant in Regensdorf einPflegezentrum mit 72 Betten. Gemeindepräsident Max Walter will das verhindern. Er befürchtet ein Überangebot und hohe Kosten für die Steuerzahler. In Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden fordert er auch vom Kanton ein Umdenken.