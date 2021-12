Eishockey: Neue Bestimmungen Fans – Auch der EHC Kloten führt die 2G-Regel ein In den beiden höchsten Schweizer Eishockeyligen darf nur noch ins Stadion, wer geimpft oder genesen ist. Die Massnahme gilt ab sofort und so ebenfalls für das heutige Heimspiel der Klotener gegen die GCK Lions. Dominic Duss

Weiterhin können die Kloten-Fans ihre Mannschaft in der Stimo-Arena ohne Masken unterstützen: Zutritt ins Stadion erhält allerdings nur, wer geimpft oder genesen ist. Foto: Milad Perego

Die Ligaführung und die Verantwortlichen der Clubs aus der National League sowie Swiss League haben sich am Dienstagvormittag an einer Videokonferenz über die Umsetzung der am letzten Freitag vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unterhalten. Im Vordergrund stand die Frage, ob die Clubs den Zugang zu den Stadien wie bisher Personen ab 16 Jahren mit 3G-Zertifikat (genesen, geimpft oder getestet) gewähren sollen oder ob eine Beschränkung auf Personen mit einem Impf- oder Genesungszertifikat (2G) erfolgen soll.

Gemäss einer Medienmitteilung von Swiss Ice Hockey haben die Clubs in beiden Ligen einstimmig entschieden, ihr Schutzkonzept für die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 16 Jahren auf das 2G-Zertifikat anzupassen. Die Massnahmen gelten ab sofort und kommen bereits am Dienstagabend zur Anwendung. Mit der Einführung der 2G-Regel fällt die Maskenpflicht in den Stadien weg, sie ist jedoch abhängig von den kantonalen Richtlinien. Die Konsumation wird weiterhin auch auf den Stehplätzen uneingeschränkt möglich sein.