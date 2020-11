Weihnachtsmarkt in Steinmaur – Auch der Samichlaus schützt sich vor dem Corona-Virus Trotz Einschränkungen wurde die traditionelle Wiehnacht in Steinmaur am Wochenende von vielen Besuchern in fröhlicher Runde gefeiert. Vorbildlich trugen dabei auch der Samichlaus und sein Schmutzli Masken unter dem Bart. Werner Bucher

Der Samichlaus und Schmutzli begrüssten die kleinen Gäste mit Maske und hinter einer Plexiglasscheibe. Foto: Sibylle Meier

Wärmendes Feuer, heisse Marroni, dampfender Glühwein, schmackhaftes Raclette, glitzernde Lichterketten, heimelige Holzhüsli mit viel handgemachten Gebrauchs- und Dekowaren und gutgelaunte Menschen an der traditionellen Steimerer Wiehnacht. Wie schon in all den Jahren zuvor? Nicht ganz, weil die Corona-Vorschriften zum Tragen von Schutzmasken, die Abstände und die Hygienevorschriften das ungezwungene Zusammensein in der Vorweihnachtszeit beeinträchtigten.

Dennoch kamen am Wochenende zusammengezählt einige hundert Besucher zum Weihnachtsmarkt zum Hüttendörfli bei der Kirche in Obersteinmaur. «Der Anlass ist ein Bedürfnis der Bevölkerung. Das haben wir schon bei der Planung festgestellt, weil die Weihnachtsmärkte in den umliegenden Gemeinden abgesagt worden sind», erklärte Organisator Simon Müller. Sein Engagement und das Risiko der Aussteller wurden von den Besuchern mit Kaufen und Konsumieren belohnt. Kosmetikerin Priscilla Schafflützel aus Steinmaur sagt: «Ich finde es grossartige, dass Simon und sein Team in dieser schwierigen Zeit den Mut hatten, den Anlass durchzuführen.» Und Dominik Lamprecht ergänzt: «Die Adventsveranstaltung fördert den Zusammenhalt im Dorf. Sie ist ein Erlebnis auch für unsere Kinder, und weil es nicht so viele Leute hat, sehe ich auch keine Ansteckungsgefahr.»