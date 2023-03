Generalversammlung – Auch die jüngsten Bahnfreunde sind willkommen Der Modellbahnclub Zürcher Unterland hat an seiner Generalversammlung einen neuen Präsidenten bestimmt und über anstehende Aktivitäten informiert. Bernhard Metzger, Modellbahnclub Zürcher Unterland

Wer Interessen hat, lernt beim Modellbahnclub unter anderem den richtigen Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, die Verkabelung und das Steuern der Züge. Foto: PD

An der Generalversammlung des Modellbahnclubs Zürcher Unterland wurde Bernhard Metzger zum Präsidenten gewählt und Peter Müller nach 13 Jahren als Präsident als Dank für seinen grossen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt. In Zukunft will der Verein wieder vermehrt nach Aussen auftreten und führt auch die Tradition mit dem Familientag weiter. Am Samstag, 6. Mai, steht das Clublokal allen Interessierten offen. Es gibt viele Züge zu sehen, man darf auch mal selbst das Stellpult bedienen und zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen.

Baumorgen für Jungmitglieder

Neu führt der Verein an diversen Samstagen Baumorgen für Jungmitglieder durch. Zur Zeit nehmen vier Jungs zwischen 7 und 12 Jahren teil und lernen dabei den Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, der Verkabelung und dem Steuern der Züge auf der grossen Modulanlage. Wer Interesse hat, kann jederzeit dazustossen, die Daten sind auf der Homepage publiziert (www.mbczu.ch).

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird sicher die Clubreise nach Mulhouse ins Eisenbahnmuseum. Da werden die Teilnehmenden dann auch grosse Züge bestaunen können. Wer also Lust auf kleine und grosse Eisenbahnen hat oder Rat für die eigene Anlage sucht, ist jederzeit herzlich willkommen.

