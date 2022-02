Putins Krieg – Auch ein Angriff aufs eigene Land Russland könnte im Ukraine-Krieg wirtschaftlich massiv Schaden nehmen – und langfristig sogar den Status als Weltmacht verlieren. Claus Hulverscheidt

Trübe Aussichten für Russlands Wirtschaft: Wladimir Putin und Igor Sechin, Chef des Mineralöl-Konzerns Rosneft. Foto: AFP

Unter den vielen Seismografen, die man zur Bewertung politischer Entscheidungen heranziehen kann, ist die Börse wahrscheinlich der unzuverlässigste: zu wenig Gespür für geopolitische Zusammenhänge, zu viel Aktionismus und Herdentrieb. Als jedoch Russland am Donnerstagmorgen seinen Überfall auf die Ukraine startete, da waren nur wenige Reaktionen so vielsagend wie die der Aktienmärkte: So erlebte die Moskauer Börse mit minus 50 Prozent den grössten Crash seit fast eineinhalb Jahrzehnten.