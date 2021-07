Volleyball: Was macht eigentlich? – Auch Florian Heidrich steht jetzt ganz auf Sand Der ältere Bruder der beiden Klotener Olympia-Geschwister Joana und Adrian Heidrich hat seine Sport-Karriere auf (semi-)professionellem Niveau 2018 wegen Knie-Problemen beendet. Auf dem Beachvolleyball-Feld ist er noch immer anzutreffen. Peter Weiss

Mit grossem Engagement Trainer und Vorstandsmitglied von ZUZU-Beach: Florian Heidrich in der Klotener Beachtown. Foto: Leo Wyden

Dreimal pro Woche steuert Florian Heidrich die Beachtown neben dem Klotener Freibad Schluefweg an. Auf einem der vier Spielfelder der sportlichen Basis von ZUZU-Beach begibt er sich zur Feierabend-Zeit auf den Sand, erklärt jungen, ambitionierten Spielerinnen Übungen und Details der Beachvolleyball-Technik und spielt ihnen Bälle zu. In der Trainingsgruppe der Elite-Frauen des seit Anfang des Jahres eigenständigen, von ihm mitgegründeten Vereins bildet er gemeinsam mit Headcoach Kurt Brunner und dem ZUZU-Beach-Co-Präsidenten Christian Busin das Trainer-Trio. «Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, ich würde mich einmal so sehr als Beachvolleyball-Trainer und Vorstandsmitglied engagieren, hätte ich das wohl kaum geglaubt», sagt der 31-Jährige lachend.