Ungewohnte Saisonvorbereitung – Auch für den EHC Bülach sind die Hürden hoch Die Mysports-League-Clubs wissen noch nicht, wann genau die Meisterschaft 2020/21 beginnt. Zudem fallen im teuren Eishockeysport Sponsoren weg. Markus Wyss

Die vielen Eishockeyfans in der Schweiz hoffen, dass im September nach Toren in Meisterschaftsspielen wieder gejubelt werden kann, so wie es hier die Bülacher tun. Und: Dass die Anhänger wieder in die Stadien gehen dürfen. Balz Murer



Das Erfreuliche vorneweg: Die Zahl der Corona-Infektionen in der Schweiz sinkt. Deshalb steigt die Hoffnung aller Sportvereine und Sportler, bald wieder Meisterschaften auszutragen. Dies möglichst vor Publikum. Zudem: Seit vergangenem Samstag können alle Teams ihre Trainings wieder weitgehend normal durchführen.

Trotzdem. Niemand kennt die Zukunft. Die von Experten angekündigte zweite Welle mit Corona-Infektionen könnte, gemäss Aussagen anderer Fachleute, ausbleiben. Aber kriegen wir die Coronavirus-Pandemie ganz in den Griff? Alle Sportvereine und Sportler dieser Welt interessieren sich momentan für diese Gesundheitsfrage. Wie auch die Verantwortlichen, die Aktiven und die Anhänger des EHC Bülach. Die Unterländer spielen in der vor drei Jahren gegründeten Mysports League (MSL), der dritthöchsten Eishockey-Liga in der Schweiz. Sie tun das mit grossem Erfolg. Jedes Mal erreichten sie die Playoffs. Die Vorbereitung auf die vierte Saison 2020/21 gestaltet sich nun aber schwieriger als in den vergangenen Jahren.

Vorgesehener Start der nächsten Saison ist der 19. September. Wie viele Zuschauer aber dürfen am 19. September in die Stadien der Mysports-League-Clubs? Das Schweizer Gesetz sagt momentan Folgendes: Sportveranstaltungen mit bis zu 300 Personen sind seit dem 6. Juni wieder erlaubt. Die Öffnung von Veranstaltungen für bis zu 1000 Zuschauer stellt der Bund für den 24. Juni in Aussicht. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauer aber bleiben bis Ende August untersagt.

Konkret heisst das, dass die zwölf Mysports-League-Teams, und natürlich auch die Eishockey-Profivereine in der National League und in der Swiss League, momentan nicht wissen, wie viele Fans am 19. September in ihrer Halle ein Spiel verfolgen dürfen. Die Stadien der Mysports-League-Mannschaften sind in der Regel nicht so gross, als dass man die Zuschauer grosszügig und mit einem Sicherheitsabstand zum Nachbarn verteilen könnte. Das ist ein Problem, weil zum Beispiel der Zuschauerdurchschnitt in der Mysports League in der vergangenen Qualifikation über 500 Fans betrug. Der EHC Bülach indes gehört nicht zu den Zuschauermagneten und hat zusätzlich ein verhältnismässig grosses Stadion mit einer Kapazität von 2000 Plätzen. Rund 300 Leute besuchten im Durchschnitt die Qualifikationspartien der Eisbären in der vergangenen Saison. Trotzdem ist die Frage, wie viele Fans ins Stadion dürfen, auch für die Unterländer interessant. Denn wenn sich die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen wieder erhöhen würde und gar keine Zuschauer kommen dürften, dann fiele der ganze Konsumationsbereich in der Hirslen weg. «An unseren Ess- und Trinkständen im Stadion herrscht während der Spiele jeweils reger Betrieb, und so können wir wichtige Einnahmen für den Club generieren», klärt Jämi Thomet, der Medienverantwortliche des EHC Bülach, auf.