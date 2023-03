Gemeinde nimmt Stellung – Auch Gemeinde Eglisau will keinen neuen Veloweg Der Gemeinderat von Eglisau hat rund zwanzig Einwendungen und Anregungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt eingereicht. Auch der geplante Radweg ist dabei erneut Thema. Manuel Navarro

Die Brücke über den Rhein in Eglisau muss saniert werden. Das geplante Bauprojekt verursacht Sorgenfalten. Foto: Raisa Durandi

Über 1200 Privatpersonen, Firmen, Parteien, Organisationen und auch Gemeinden haben bis am 20. Februar rund 150 Einwendungen zur geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt in Eglisau eingereicht. Am Freitag hat nun der Gemeinderat Eglisau selbst öffentlich Stellung zum Projekt des Kantons genommen – und publiziert, welche Einwendungen und Anregungen die lokale Exekutive gemacht hat. Insgesamt sind es deren 21. Zwölf davon sind konkrete Forderungen und Einwendungen, die übrigen neun sind eher genereller Natur.