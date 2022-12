Verkehr in Bülach-Nord – Auch im Glasi-Areal werden Autofahrten gezählt Durch die neuen Überbauungen im Norden Bülachs darf der Verkehr nicht überborden. Im Glasi-Quartier stehen die Chancen dafür etwas besser als im Guss-Areal. Andrea Söldi

Wie im gegenüberliegenden Guss-Areal werden auch in der Glasi-Überbauung Fahrtenzähler an den Eingängen der Tiefgaragen angebracht. Foto: Balz Murer

Die Autobahn A51 zwischen Bülach und Zürich gehört zu den Abschnitten mit den meisten Staustunden in der ganzen Schweiz. Damit die Situation nicht völlig aus dem Ruder läuft, hat der Kanton für die neuen Überbauungen im Norden Bülachs Beschränkungen der Autofahrten gefordert, also für das Guss- und das Glasi-Areal. Der sogenannte Modalsplit besagt, dass der entstehende Mehrverkehr zu mindestens 55 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden muss. Dasselbe gilt für diverse weitere Baugebiete im Kanton, zum Beispiel für jene beim Bahnhof Regensdorf, wo in den nächsten Jahren ebenfalls Hunderte neue Wohnungen entstehen werden.