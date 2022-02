Zwei Quadratmeter – Auch in einer Kapsel schläfts sich gut Das Capsule Hotel am Flughafen ermöglicht Übernachten auf kleinem Raum. Die Betten sind in abschliessbaren Kapseln untergebracht. Wir haben den Schlaftest gemacht. Renato Cecchet

Die zwei Quadratmeter grosse Kapsel erscheint grösser durch den Spiegel und die Fotowände und -decken. Foto: Renato Cecchet

Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, sagt eine biblische Redewendung. Das gilt auch für mich. Denn ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich meine Arbeit für einmal schlafend erledige. Genau das mache ich im Capsule Hotel am Flughafen in Kloten. Dieses hat seit einigen Tagen geöffnet. Und ich lasse mich als Test in einem der kleinen Zimmer für eine Nacht einkapseln.

Nahe bei den Abflugterminals