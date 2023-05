Umstrittene Hausarztkette – Auch in Rafz droht eine Praxisschliessung Um das Ärztezentrum Rafz steht es schlecht. Eine Ärztin ist plötzlich verschwunden, die übrigen Mitarbeitenden haben den Gemeinderat um Hilfe gebeten. Astrit Abazi

Ein Rafzer sucht nach dem Verschwinden seiner Hausärztin nach einem neuen Behandlungsort. Symbolfoto: Adrian Moser

Bei Walter S. (Name geändert) sitzt der Frust tief: Vor zwei Wochen hatte er sich im Ärztezentrum Rafz behandeln lassen. Alle zwei Wochen muss bei ihm eine Neuraltherapie durchgeführt werden, ansonsten kommen seine Schmerzen zurück. Diese wichtigen Injektionen können nur von speziell ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten vorgenommen werden. Seine Erfahrungen im Ärztezentrum beschreibt er bis anhin als angenehm, der nächste Termin für die Neuraltherapie war bereits angesetzt. Wenige Tage nach dieser Behandlung musste Walter S. allerdings wieder in die Praxis, um Medikamente abzuholen. Dabei erlebte er eine unangenehme Überraschung: Die behandelnde Hausärztin war per sofort weg.