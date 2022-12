Jubilarin in Rümlang – Auch mit 100 Jahren noch live dabei im Eishockeystadion Anna Schmidhauser feiert ihren 100. Geburtstag. Sie ist ein grosser Sportfan. Besonders angetan ist die gebürtige Stadtzürcherin von den SCL Tigers. Renato Cecchet

Anna Schmidhauser posiert auch heute noch stolz mit ihrem Tenü des Eishockeyvereins aus dem Emmental. Foto: Francisco Carrascosa

Ein hohes Alter zu erreichen, ist in der Familie von Anna Schmidhauser gar nicht so aussergewöhnlich. «Meine Mutter wurde 105 Jahre alt», sagt die Rümlangerin, die am Sonntag, 18. Dezember, ihren 100. Geburtstag feiert. Die rüstige Rentnerin, die seit 1955 in Rümlang wohnt, verrichtet immer noch den Haushalt und geht selber einkaufen. «Eine meiner Enkelinnen kommt aber einmal pro Woche zum Putzen vorbei.»