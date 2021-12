Der älteste Fussballprofi – Auch mit 54 geht er noch auf Clubsuche Der Japaner Kazuyoshi Miura denkt trotz des hohen Alters nicht ans Aufhören. Stattdessen sondiert er Angebote. Die Vereine wollen ihn aber nicht wegen seiner Tore. Thomas Hahn aus Tokio

Kazuyoshi Miura hat den FC Yokohama verlassen – und will anderswo weiterkicken. Foto: Koji Watanabe (Getty Images)

Schablonendenken ist einfacher als Visionen zu entwerfen, deshalb hat King Kazu aus Japan bestimmt Verständnis für die Masse der Einfältigen. Profifussballerkarrieren fangen mit 20 an und hören mit 35 auf – so kennen sie es, so finden sie es richtig, und King Kazu alias Kazuyoshi Miura lässt ihnen ihren Glauben, was solls.

Trotzdem weiss er es besser: Mit 15 Jahren ist er einst nach Brasilien gegangen, um in den Beruf des Fussballspielers einzusteigen. Jetzt ist er 54, hat immer noch elf Jahre bis zur Pensionierung – und muss schauen, wie er wieder mehr Einsatzzeit bekommt. Beim japanischen Erstliga-Absteiger FC Yokohama kam er in der vergangenen Saison in Liga und Cup viermal zum Zug, also hat er eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Er sortiert nun diverse Angebote – acht seien es an der Zahl, dies hat der König der Weiterspielenden mitgeteilt.

Wo Miura spielt, ist die Aufmerksamkeit

Der Stürmer Kazuyoshi Miura ist der älteste aktive Fussballprofi der Welt. Als Obersenior des Gewerbes hat er seine Schuldigkeit im Grunde längst getan. Mit 48 Jahren wurde er der älteste Torschütze der J-League. Mit 50 der älteste Torschütze des gesamten Profifussballs. Mit 53 das älteste Startelfmitglied eines Erstligisten weltweit. Als einziger Berufskicker hat er in fünf Jahrzehnten gespielt. Er könnte es gut sein lassen. Aber er muss es nicht gut sein lassen, denn offenbar herrscht Bedarf an Altersrekordlern. Zumindest in Japan, wo der Respekt vor dem Alter ein lebendiges Kulturerbe ist.

Sportlich kann King Kazu mit den jungen Leuten seit mehr als zehn Jahren nicht mehr richtig mithalten. Aber die jungen Leute haben nicht, was er hat: den Glanz des Angejahrten, einen Trotz, der für die Weltpresse ein Spektakel ist. Jung und drahtig sind fast alle im Profifussball. Alt ist nur einer. Kazuyoshi Miura war in den 1990ern Japan-Meister, Nationalspieler, Asiens Fussballer des Jahres. Er ist ein Zeitgenosse von Heinz Hermann und Rudi Völler. Er kommt aus einer anderen Ära. Das macht neugierig. Wo er spielt, ist die Aufmerksamkeit.

«Schon die Tatsache, dass Kazu für uns spielt, wäre Wahnsinn.» Yoichi Takahashi, Präsident Nankatsu SC

Deshalb will ihn zum Beispiel der ehrgeizige Amateurclub Nankatsu SC. Dessen Präsident Yoichi Takahashi, der Autor des populären Fussball-Mangas «Captain Tsubasa», hat erklärt: «Wir wollen ein Team, das wir voller Stolz der Welt präsentieren können. Schon die Tatsache, dass Kazu für uns spielt, wäre Wahnsinn.»

Es ist Miura klar, dass die Clubs ihn nicht wegen seines Torriechers anstellen wollen. Auch nicht wegen seiner reifen Spielanlage oder wegen seiner Erfahrung. Sondern weil es gute PR verspricht, wenn er Teil des Teams ist. Wahrscheinlich ist ihm das egal. Er liebt den Fussball, er kann nach eigener Aussage auch nichts anderes so gut. Das ständige Fortsetzen seiner Karriere ist sein Markenzeichen. Und die Bewerber sind nicht schlecht. Ein Dritt- und zwei Viertligisten sind angeblich darunter.

King Kazu hat die Wahl. Er sagt, er werde die Entscheidung «auf der Basis meiner Gefühle» fällen.

