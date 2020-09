Charity in Höri – Auch mit schwachen Augen faszinieren die Lamas Fünf Sehbehinderte aus der ganzen Schweiz durften vor kurzem die Lamas von Albert Meier in Höri kennen lernen. Ruth Hafner Dackerman

Betreuerin Manuela Strohmeyer, Magdalena Beyeler aus Bern mit Calypsa und Catherine Rothschild aus Basel mit Don (von links) hatten eine gute Zeit mit den Lamas. Foto: Ruth Hafner Dackerman

Am vergangenen Montag machten in Höri fünf Sehbehinderte mit ihren Begleitpersonen einen Spaziergang mit den Lamas von Albert Meier. Sie genossen den Anlass und lernten so einiges über die Andentiere. Der Treffpunkt für den Anlass, organisiert durch die Schweizerische Caritasaktion der Blinden (CAB), war der Zürcher Hauptbahnhof. Von dort aus trafen die Teilnehmenden aus verschiedenen Regionen der Schweiz ein. Sie alle hatten sich voller Vorfreude auf diesen Event angemeldet.

Kursleiterin Stephanie Scherrer sorgte dafür, dass alle sicher auf der Lamafarm von Albert und Greth Meier in Höri ankamen. «Ich wollte einen Anlass organisieren, welcher mit Sehbehinderten oder sogar Blinden umsetzbar und unkompliziert ist und dessen Standort mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist», erklärte Scherrer. Subventioniert wird die CAB vom Bund, denn pro Teilnehmer braucht es eine Betreuungsperson. «Die Begleiter ersetzen die Augen und verbalisieren vieles.»

Nicht gespuckt

Bevor es um elf Uhr Richtung Neeracherried bis auf den Höriberg ging, zeigte Meier der Gruppe bei Kaffee und Gipfeli den Betrieb und stellte die Lamas vor. In gemütlichem Tempo durften die Sehbehinderten «ihr» Lama an der Leine führen, neben ihnen die Begleitperson, die Sicherheit gab. Auf dem Höriberg hiess es, die Lamas anzubinden und mit Heu zu füttern, bevor es eine kulinarische Stärkung in Form von Grilladen und Salaten von Greth Meier gab. Nach dem Spaziergang zurück zum Hof mussten sich die Teilnehmer von den Lamas trennen und tauschten bei Kaffee und Kuchen nochmals unter viel Gelächter ihre Eindrücke aus.

Gemeinsam unternahm die Gruppe einen Spaziergang auf den Höriberg. Foto: Ruth Hafner Dackerman

Die 65-jährige Magdalena Beyeler aus Bern schwärmte von der 17-jährigen Stute Calypsa. «Für mich war es eine schöne Überraschung, dass mein Lama nicht gespuckt hat», erzählte sie lächelnd. Sie hoffe sehr, dass das nicht der letzte Spaziergang mit Lamas gewesen sei, denn es habe ihr sehr gut gefallen. «Ich habe Natur pur erleben dürfen, auch wenn meine Sehkraft nur noch fünf Prozent beträgt.»

Auf die Frage, ob das Lama brav gewesen sei, antwortete sie schelmisch: «Etwa so brav wie ich.» Auch über die CAB sei sie sehr froh. «Eine super Organisation. Ohne diese wäre ein solcher Anlass wohl nie zustande gekommen.» Sie habe die Lamas riechen und anfassen können, habe ihre Umrisse gesehen. «Und das Essen hat auch geschmeckt.»

Ein mulmiges Gefühl

Albert Meier habe vor diesem Anlass schon etwas mulmige Gefühle gehabt. «Es ist das erste Mal, dass wir eine Führung mit Sehbehinderten durchgeführt haben. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt.» Nun sei er erleichtert und glücklich, dass alles so ruhig und problemlos abgelaufen sei.

«Wenn man Lamas führt, merkt man gar nicht, dass man dauernd geht.» Albert Meier

Er kam auch auf die Restriktionen bezüglich der Corona-Pandemie zu sprechen. «Früher schüttelten wir jedem Gast zur Begrüssung die Hand. Nun müssen wir Abstand halten, die Hände desinfizieren und das Contact-Tracing sicherstellen.» Drei Monate lang sei während und nach dem Lockdown nichts gelaufen. «Ende Juni kamen die ersten Anfragen. Nun werden wir nahezu überrannt.» Die Natur sei offensichtlich begehrt. «Eine Beziehung zu den Tieren bekommt man nur durchs Führen. Und wenn man Lamas führt, merkt man gar nicht, dass man dauernd geht.»