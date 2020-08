Eishockey: Testspiel-Sieg in Visp – Auch müde Klotener halten sich an die Tradition Visp ist und bleibt ein gutes Pflaster für den EHC Kloten. Die Flughafenstädter gewannen das Testspiel beim Swiss-League-Konkurrenten 4:0. Roland Jauch

Luis Janett (links) durfte in Visp das Tor hüten und verdiente sich mit einer makellosen Leistung und starken Paraden ein Sonderlob. Archivfoto: Christian Merz

Wenn Kloten in Visp spielt, dann kann man schon beinahe auf einen Sieg der Zürcher wetten. Jedes Spiel, selbst die Testpartie am Mittwochabend, ging an die Flughafenstädter. In der alten Litterna-Halle gab es in der Swiss-League-Meisterschaft 2018/19 einen 4:2- und einen 4:1-Erfolg. In der neuen Lonza-Halle blieb Kloten in der Meisterschaft sogar ohne Gegentor: In der vergangenen Spielzeit gab es ein 4:0 und ein 5:0. Auch im dritten Klotener Gastspiel in der neuen sportlichen Heimat der Visper trafen die Walliser nicht ins Tor, Kloten siegte 4:0. Und das trotz verständlicher Müdigkeit nach harten Trainingstagen.