Blick nach vorne im EHC Bülach – Auch neben dem Eis hart im Nehmen Die Aktiven und Junioren des EHC Bülach arrangieren sich mit den Unannehmlichkeiten und Unabwägbarkeiten wegen des Coronavirus. Markus Wyss

Der jungen Bülacher Mannschaft, hier mit Roman Bucher, lief es rund bis zum Saisonunterbruch am 24. Oktober – guter 4. Zwischenrang. Foto: Christian Merz

In den Eishockey-Amateurligen, bei den Junioren, Senioren und Veteranen ruht seit Ende Oktober der Spielbetrieb. Vorerst gab es einen Unterbruch. Am 13. Januar wurde die Saison 2020/21 in der der MySports League (MSL), der 1. Liga und der SWHL B Corona-bedingt von der Regio League gar abgebrochen.

Bereits am 23. Dezember entschied die Regio League, den Spielbetrieb in der 2., 3. und 4. Liga, der Swiss Women’s Hockey League C und D sowie derjenige der Senioren, Veteranen und Division 50+ definitiv zu stoppen.

Trotz der unerfreulichen Situation schauen die Funktionäre, Trainer und Spieler des EHC Bülach nach vorne. Sie sind nicht nur auf dem Eis hart im Nehmen, sondern stecken auch neben ihrer Spielfläche Rückschläge weg.