Sammelfieber – Auch ohne EM – Panini veröffentlicht Sticker Obwohl die Fussball-EM auf 2021 verschoben wurde, können dieses Jahr die beliebten Panini-Bildli gesammelt werden. erh

Kaufen, aufreissen, sammeln: die beliebten Panini-Bildi gibt es auch dieses Jahr - trotz EM-Verschiebung. Keystone/Petra Orosz Das italienische Unternehmen veröffentlicht Ende April die diesjährige Kollektion. Keystone/Alexandra wey Weil aber aufgrund der Umstände ein Tauschen auf Pausenplätzen, in Sitzungszimmern oder Bars nicht möglich ist, werden gewisse Regeln gebrochen. Keystone/Alexandra wey So soll eine Box mit 120 Sammeltütchen reichen, um das Album zu füllen. Bis zu 50 fehlende Bildli können gratis online bestellt werden. Keystone/Petra Orosz Das beliebte Tschutti-Heftli hingegen wird sein Album erst nächstes Jahr veröffentlichen. Keystone/Gaetan Bally Das Tschutti-Heftli gibt den Spielern jedes Mal ein individuell künsterlisch gestaltetes Gesicht. Keystone/Gaetan Bally 1 / 6

Fussball mit Freunden schauen, Tore der Nati bejubeln, um das Überstehen der Gruppenphase bangen und zittern: vor einer Zeit schon mussten sich die Fans damit abfinden, dass die in ganz Europa ausgetragene EM nicht dieses, sondern erst nächstes Jahr stattfinden wird. Das Coronavirus hat die sportliche Agenda kräftig durcheinandergewirbelt. Wenigstens auf etwas dürfen sich Fans nun doch freuen: Panini lanciert seine beliebten Sammelbildli trotz der Verschiebung.

Die Sticker, die sich sowohl bei Gross und Klein schon seit Jahren steigender Beliebtheit erfreuen, gehören zu jedem Fussballturnier wie das Rot zum Trikot der Schweizer Nationalmannschaft. Mit zusammengeklaubtem Sackgeld den Gang zum Kiosk antreten, das wilde Aufreissen der Packung, der Geruch, die Sehnsucht jetzt endlich Cristiano Ronaldo haben zu wollen, die wenige Augenblicke später der Enttäuschung weicht, stattdessen zum x-ten Mal einen polnischen Linksverteidiger zu haben, diese Erfahrungen haben Generationen geprägt.

Ungewöhnliche Kollektion und Regelbrüche

«Obwohl wir alle vor einigen noch nie dagewesenen Herausforderungen stehen, werden wir dieses Jahr eine unkonventionelle Panini-UEFA-Euro-2020-Preview-Sticker-Kollektion lancieren», erklärt Alejandra Ruppanner, Produktmanagerin von Panini. Unkonventionell? «Es ist seit 1970 die erste und hoffentlich letzte Panini-Fussball-Sticker-Kollektion, die ohne Fussball-Meisterschaft gedruckt wird», so Ruppanner weiter.

Für die durchaus ungewöhnliche Kollektion werden auch gewisse Regeln gebrochen. Während das Album erst in zwei Wochen Ende April erscheint, wird es auch keinen offiziellen Erstverkaufstag geben. Gleichzeitig versucht Panini die Boxen mit 120 Stickertüten so zu bestücken, dass es Käuferinnen und Käufern möglich ist, ihr Album mit einer einzigen Box vollzukriegen. Denn das beliebte Sammeln und Tauschen auf den Pausenplätzen, in Sitzungszimmern oder Bars fällt dieses Jahr aus. Deshalb wird es auch möglich sein, bis zu 50 fehlende Bilder online zu bestellen.

Und bereits in einem Jahr darf dann wieder gesammelt werden. Wie Panini nicht ganz uneigennützig angekündigt hat, wird es 2021 eine neue Kollektion geben. Dann wird auch die inzwischen sehr beliebte Alternative zum Panini-Album, das Tschutti-Heftli, erhältlich sein. Das seit 2008 veröffentlichte Heft setzt dabei auf individuell künstlerisch gestaltete Spieler-Porträts.