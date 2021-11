Vive La Car – Auch Renault setzt aufs Abo Ab sofort können Renault-Kunden ein Renault-Modell online über die Plattform abo.renault.ch abonnieren – ohne langfristige Verpflichtung.

Per Klick zum Wunschauto: Auch die Franzosen bieten ihre Modelle in der Schweiz im Abo an. Foto: Renault

Das Renault-Abo bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Renault-Wunschmodell schnell, einfach und flexibel für eine monatliche All-inclusive-Rate (ausser Tank-/Lade-Kosten) zu nutzen. Die Abo-Raten unterscheiden sich je nach Modell und Kilometerpaket. Somit haben Abonnentinnen und Abonnenten stets die volle Kostenkontrolle. Die Buchung erfolgt einfach und digital. Kundinnen und Kunden wählen auf abo.renault.ch einfach ihr persönliches Wunschmodell und buchen es zu einer monatlichen All-inclusive-Rate. Diese beinhaltet alle fixen Kosten für Versicherung und Steuer, saisongerechte Bereifung sowie Wartung und Nutzung/Verschleiss.

«Wir sind von dieser Lösung überzeugt, da diese Plattform eine vollständige Einbindung des Handels ermöglicht und das Renault-Abo nun online und bei unseren Händlern in Kundennähe an den Start geht», freut sich Vertriebsdirektor Philippe Mörgeli über das neue Angebot, bei dem eine grosse Auswahl an sofort verfügbaren Renault-Modellen angeboten wird. «Die Fahrzeuge – Neuwagen oder junge Occasionen – sind seit ihrer Erstzulassung maximal vierundzwanzig Monate alt und weisen eine maximale Laufleistung von 25’000 Kilometern auf.»



Dabei können die Kunden zwischen fünf verschiedenen Kilometerpaketen von 500 bis 2000 Kilometer auswählen. Die monatliche Abo-Rate unterscheidet sich nach Modell und Kilometerpaket. Ein Clio-Abo kann man zum Beispiel schon für einen monatlichen Betrag von 485 Franken abschliessen, einen rein elektrischen Twingo E-Tech Electric kann man monatlich ab 560 Franken fahren. Es fallen dann nur noch die Tank- bzw. Ladekosten an. Praktisch: Die Kilometerakepte können monatlich kostenlos gewechselt und so an den konkreten Bedarf der Kundinnen und Kunden angepasst werden – wer weniger fährt, zahlt weniger. (lie/pd)

