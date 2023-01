Trauerfeier für Benedikt XVI. – Auch zum Abschied kommt keine Wärme auf Liturgisch war es feierlich und päpstlich. Zum Requiem für Joseph Ratzinger kam aber viel weniger Volk als erwartet – und Papst Franziskus gab sich formal und frei von Pathos. Ein Morgen auf dem Petersplatz. Oliver Meiler aus Rom

Das hat es noch nie gegeben: Ein Papst trägt seinen Vorgänger zu Grabe – Franziskus vor Benedikts Sarg. Foto: Antonio Masiello (Getty Images)

Rom im Nebel, das kommt nur sehr selten vor. Und so hatte die Trauerfeier für Benedikt XVI., den 265. Papst der katholischen Kirche, am Morgen des 5. Januar 2023 auch gleich eine mystische, profan meteorologische Note. Etwas für billige Metaphern, frei für Interpretationen. Das Grau lag jedenfalls kalt über dem nur knapp vollen Petersplatz und hüllte die Kuppel der Basilika ein. Es wurde nie warm bei diesem Abschied, so historisch er auch war, so symbolisch beladen.