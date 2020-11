Geschichte der Verkaufsstellen im Furttal – Auf das Lädelisterben folgt das Ladensterben Im 50. Mitteilungsheft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal fasst Autor Kurt Bannwart die Entwicklung der Einkaufsmöglichkeiten im Furttal zusammen. Barbara Gasser

Ab 1925 waren die ersten Verkaufswagen der Migros unterwegs und machten auch halt in Regensdorf. Foto: Migros-Genossenschafts-Bund

Der Laden an der Mühlestrasse 15 in Regensdorf hatte von 6 bis 21 Uhr durchgehend geöffnet; das war 1910. Beim Laden handelte es sich um eine Filiale der 1894 gegründeten Landwirtschaftlichen Konsumgesellschaft Regensdorf und Umgebung. So steht es im 50. Mitteilungsheft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal (HVF), das Mitte Dezember mit dem Titel «Vom Colonialwarenladen zum Einkaufszentrum» erscheint.

Für das 120 Seiten umfassende Heft hat Autor Kurt Bannwart aus Dänikon zwei Jahre lang recherchiert. Der pensionierte Schulleiter ist per Zufall auf dieses Hobby gestossen. «Es hat sich einfach so ergeben», sagt er. Nach den «Däniker Dorfgeschichten» und dem 2018 erschienenen HVF-Heft «Alt werden im Furttal» zeigt Bannwart im aktuellen Heft weitere Aspekte aus dem früheren Leben in der Region zwischen Würenlos und Regensdorf auf. «An dieser Arbeit gefallen mir am besten die Gespräche mit den Leuten, die von früher erzählen», sagt Bannwart.