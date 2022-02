Unterführung in Bassersdorf – Auf dem «Basi-Blog» tobt der Abstimmungskampf Der Ton im Abstimmungskampf um eine Ersatzunterführung bei der Sportanlage BXA in Bassersdorf verschärft sich. Ein Flugblatt der IG Basi sorgt für rote Köpfe. Christian Wüthrich

Vor 50 Jahren einspurig, heute doppelspurig abgetrennt, liegt die Sportanlage BXA (Ex-Swissair-Freizeitanlage) direkt am Hardwald bei Bassersdorf. Die alte Unterführung (Bildmitte) kommt nun weg. Archivbild: Swissair Luftbild; ETH-Bibliothek Zürich

In weniger als zwei Wochen gehts an der Urne um rund 2 Millionen Franken. Schauplatz ist ein verwinkelter Fussweg von der ehemaligen Swissair-Freizeitanlage bei Bassersdorf in den nahen Hardwald. Ob es dort unter der viel befahrenen Flughafenlinie der Bahn weiterhin eine direkte Verbindung zu den Laufstrecken mit den Helsana-Trails sowie dem Vita-Parcours geben soll, scheidet die Geister.