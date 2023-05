Der Schwinger aus Schleinikon fühlt sich gerade vogelfrei und würde gern mal nach Kanada oder für einen Tag eine Millionärsvilla hüten. Was ihn zum Fluchen bringt, lässt sich oft an einem Finger festmachen.

Auf dem Brueder will er sich von der Schoggi-Seite zeigen

Das Bruederschwinget am Pfingstmontag.

Ein kleines Alphorn vom St. Galler Kantonalen, obwohl ich nicht sehr musikalisch bin. Aber dieses Ding hat es mir sofort angetan, als ich es am Morgen im Gabentempel gesehen habe.

Was ich mir nie erlauben würde.

Ein Ritual würde mich nur nervös machen. Meistens unternehme ich am Vortag noch etwas Gemütliches mit meinen Kollegen, es kann aber auch einfach nur ein Abend auf dem Sofa sein.

Was ich vor einem Schwingfest immer mache.

2002 holte Cédric Galli (grünes Shirt, gegen Tobias Schmidlin) auf dem Brueder eine Auszeichnung. Das will er auch heuer wieder schaffen.

Was ich nach einem Wettkampf nie auslasse.

In der Vergangenheit waren wir zeitweise nur zu dritt im Training. Das war nicht immer lustig. Inzwischen sind einige Kollegen dazugestossen und wir sind meist um die zehn Leute im Schwingkeller, so macht es einfach Spass mit euch!

Was ich meinen Schwingkollegen mal mitteilen möchte.

Menschliche Kakerlaken, also Leute, die andere ausnutzen.

Was ich überhaupt nicht mag.

Was ich schon immer mal tun wollte.

Im Zimmer aufräumen. Der Gruss geht raus an meine Schwester.

Die langen Fahrten im Winter an die Trainingszusammenzüge im Kanton. Manchmal fahren wir länger Auto, als wir trainieren. Zum leistet mir Raphi Kiener im Auto Gesellschaft.

Was ich an meinem Sport nicht mag.

Was ich in diesem Jahr unbedingt erreichen will.

Die RS war bisher mein letzter grosser Meilenstein, danach war ich vogelfrei und musste lernen, mir wieder klare Ziele zu stecken. Ich möchte es mir nicht zu bequem einrichten. Ich habe so viele Möglichkeiten. Es ist, als hätte ich einen Zauberstab in den Händen und wüsste nicht, was ich mir als Erstes wünschen sollte. Ich möchte einfach vermeiden, dass mir die Zeit irgendwann davon rennt.