Freienstein-Teufen ehrt Gemüseproduzenten – Auf dem Gemüsebau brüllt der «Blaue Löwe» Seit rund 100 Jahren kultiviert der Rinderknecht Gemüsebau verschiedene Produkte – und das mit grossem Erfolg. Nun erhält der Familienbetrieb eine Auszeichnung. Wollenmann Paula-Sophia

Barbara und Andreas zusammen mit Hilde und Fritz Rinderknecht. Foto: Rinderknecht Gemüsebau

Vor gut 20 Jahren durften Barbara und Andreas Rinderknecht mithilfe ihrer Eltern und Angestellten den Rinderknecht Gemüsebau übernehmen. «Besonders stolz sind wir auf unsere eigenen kultivierten Produkte», sagt Barbara Rinderknecht. Am 1. Januar wird der Gemüsebau mit dem «Blauen Löwen» 2021 der Gemeinde Freienstein-Teufen ausgezeichnet. Der begehrte Preis nach dem Ebenbild des Gemeindewappentiers wird traditionellerweise an Neujahr vergeben. Geehrt werden Einzelpersonen, Vereine oder Firmen, die den Namen der Gemeinde ehrenvoll durch spezielle Leistungen und Verdienste weit über die Grenzen hinaustragen. «Wir haben grosse Freude an dieser Auszeichnung», sagt Barbara Rinderknecht.