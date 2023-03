Aufwendige Aktion mit Heli – Auf dem Lägerngrat wird geholzt Die Forstarbeiten auf dem Lägerngrat kommen anderen Pflanzen sowie Tieren zugute. Derzeit sind mehrere Wege gesperrt.

In diesen Tagen werden in zwei Gebieten am Lägerngrat in den Gemeinden Otelfingen und Boppelsen starke Durchforstungen durchgeführt. Während den Holzerarbeiten sind der Ballonweg, der Gratweg, der Islochweg, der Hirzenrainweg und die Steinbruchstrasse zeitweise gesperrt. Zur Information und Umleitung der Waldbesuchenden sind Tafeln aufgestellt. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde Otelfingen hervor.

Ziel des Pflegeeingriffes sei es, seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu fördern, die auf viel Licht und Wärme angewiesen sind. Ihre Lebensbedingungen haben sich in letzten Jahrzehnten stark verschlechtert, weil die Waldnutzung praktisch ausblieb und die Beschattung stark zunahm, heisst es weiter. Bisher wurde am Lägern-Südhang Holz geschlagen, und die Resultate fielen laut Mitteilung positiv aus. So habe der Bestand der Mauereidechse wieder deutlich zugenommen, und verschiedene seltene Pflanzenarten wie der Gelbe Fingerhut oder das Gewimperte Perlgras konnten ihren Bestand deutlich ausdehnen. Das Gebiet am Lägerngrat ist als Sonderwaldfläche Teil des Waldreservates Lägern.

Und was passiert mit dem geschlagenen Holz? Es wird mit dem Helikopter ausgeflogen. Im steilen Gelände am Lägerngrat sei dies die einzig machbare Methode mit vertretbaren Kosten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Otelfingen und Boppelsen als Waldeigentümerinnen, dem kantonalen und kommunalen Forstdienst sowie der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich.

