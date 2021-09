Fachkräfte gesucht – Auf dem Land fehlen guten Restaurants die Köche Nur sieben Restaurants des Unterlands sind im «Gault Millau» aufgeführt, 47 dafür in Zürich. Dass es Spitzengastronomie in der Region schwer hat, liegt auch an der Ländlichkeit. Manuel Navarro

Das Wirtepaar Carol und Martin Aeschlimann führt das Wirtshus zum Wyberg. Für eine anspruchsvolle Küche brauche es vor allem auch Fachkräfte, sagt der Küchenchef. Foto: Sibylle Meier

Im Unterland isst man gut, sehr gut sogar. Das beweisen die zahlreichen positiven Erlebnisse, die diese Zeitung in unserer Gastro-Serie zusammengetragen hat. Nur: Im «Gault Millau», der Gastrobibel der Schweiz, finden die Wirtshäuser und Restaurants der Region kaum Beachtung. Nur gerade sieben Adressen haben es in die aktuelle Ausgabe geschafft. Selbst wenn in der nächsten Auflage im November noch ein bis zwei weitere Highlights dazukommen würden, wäre dies eine verhältnismässig magere Ausbeute. Zum Vergleich: In der Stadt Zürich und Umgebung haben es 47 Restaurants in den «Gault Millau» geschafft.