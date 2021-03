Beachvolleyball: World-Tour-Start – Auf dem Sand von Katar beginnt die heisse Olympia-Phase Am World-Tour-Turnier von Doha starten die Geschwister Joana und Adrian Heidrich aus Kloten ab Dienstag in die Saison – und in die entscheidende Qualifikations-Phase für Olympia 2021 in Tokyo. Peter Weiss

Pushen sich gegenseitig zu Top-Leistungen, und zur Olympia-Qualifikation? Der Klotener Adrian Heidrich (links) und sein Berner Mitspieler Mirco Gerson. Archivfoto: Urs Flüeler (Keystone)

Mitte Juni bestimmt der Volleyball-Weltverband FIVB je 24 Beachvolleyball-Duos beider Geschlechter, die an den Olympischen Sommerspielen von Tokyo ab Ende Juli um Medaillen und Diplome kämpfen werden. Wie viele Gelegenheiten es bis dahin noch geben wird, Punkte zu sammeln, um via die eigens geführte Olympia-Rangliste die Qualifikation zu schaffen, gilt Coronavirus-bedingt noch als unsicher. Erst im Laufe der Turnierwoche in Katars Kapitale Doha wird der FIVB den World-Tour-Kalender 2021 veröffentlichen – und der wird aufgrund der stets dynamischen Entwicklung der Pandemie mit dem Attribut «provisorisch» versehen sein.