ZUgespitzt - Auf dem Weg zum Impfen den Fuss verknackst

Die zweite Impfung sollte man keinesfalls verpassen. Themenfoto: Marc Dahinden

Genau an jenem Tag, als die Regel mit dem Covid-Impfzertifikat in Kraft trat, war ich zur zweiten Impfung aufgeboten. Pflichtbewusst machte ich mich auf den Weg zur Stadthalle in Bülach. Weil es schönes Wetter war, ging ich zu Fuss.

Ungefähr auf halber Strecke rutschte ich auf dem Kiesweg ein wenig zur Seite. Autsch, den Fuss verknackst! Ohne gross über diesen Misstritt nachzudenken, setzte ich meinen Weg fort, um ja rechtzeitig vor Ort zu sein. Ich stellte mich in die Schlange und wartete, bis ich in eine Kabine für den Stich mit der Spritze gerufen wurde.