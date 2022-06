Fussball: Frauen des FC Kloten – Auf den Abstieg folgt der Neuaufbau Eine Runde vor Meisterschaftsschluss steht die Relegation der Klotenerinnen in die 2. Liga fest. 2018 noch hatten die Flughafenstädterinnen in der Nationalliga B um Punkte gekämpft. Markus Wyss

Sie verlässt nach einer Saison den Klotener Stighag wieder: Trainerin Saranda Hashani. Foto: Balz Murer

In den vergangenen sieben Jahren ist bei den Frauen des FC Kloten vieles passiert. 2015 stieg das Team von der 2. in die 1. Liga auf. Ein Jahr später gelang sogar die Promotion in die Nationalliga B. Während zwei Saisons kämpften die Flughafenstädterinnen in der zweithöchsten Liga des Landes um Meisterschaftspunkte. 2018 stiegen sie in die 1. Liga ab. Dreimal erreichten sie dort relativ knapp den Ligaerhalt, ehe nun nach dieser Saison der Rückfall in die 2. Liga erfolgt. Der Abstieg wurde durch die 0:5-Heimniederlage gegen Leader Erlinsbach am vorigen Samstag besiegelt.