Secondhand Day in den Bezirken Bülach und Dielsdorf – Auf den Müll mit der Wegwerfmentalität Der erste nationale Secondhand Day findet am Samstag, 26. September, statt. Bei diesem Aktionstag machen auch Anbieter aus dem Zürcher Unterland mit. Schnäppchen sind garantiert. Beatrix Bächtod

Katheryn Quezada hat einen online Secondhand Shop mit Taschen und verkauft diese Luxusgüter am Aktionstag. Foto: Sibylle Meier

In der Schweiz herrscht eine Wegwerfgesellschaft vor, obwohl viele gebrauchte Konsumgüter viel zu schade zum Wegwerfen sind. Würde man sie secondhand wiederverwerten, liesse sich ohne Einschränkungen des Lebensstandards der CO₂-Ausstoss reduzieren. Aktuell stammen in der Schweiz nur gerade 2 Prozent aller

gekauften Konsumgüter aus zweiter Hand. Mitschuldig an dieser negativen Bilanz ist unter anderem wohl das Vorurteil, gebrauchte Produkte seien «schmuddelig», «für arme Leute» oder «minderwertig».