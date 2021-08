Unfall auf der A11 bei Kloten – Auf der Autobahn aufgelesener Mann ist 34 und Unterländer Der Mann, der am frühen Samstagmorgen auf der A11 in Kloten von einem Personenwagen erfasst wurde, trug zum Zeitpunkt des Unfalls keine Kleidung. Flavio Zwahlen

Am Samstagmorgen wurde um etwa 4 Uhr ein Mann auf der Flughafenautobahn – auf Höhe der Überführung Werftstrasse – von einem Personenwagen erfasst. Foto: Paco Carrascosa

Auch zwei Tage nach dem Unfall, bei welchem ein Mann auf der A11 in Kloten von einem Personenwagen erfasst und schwer verletzt wurde, lässt sich zum Unfallhergang noch nichts Konkretes sagen. Marc Besson, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich, führt auf Anfrage aus: «Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sind nach wie vor im Gange und werden in alle Richtungen geführt.» Inzwischen konnte der zuerst unbekannte Verunfallte identifiziert werden. Es handle sich um einen 34-jährigen Schweizer aus dem Bezirk Bülach. Zudem bestätigt Besson Medienberichte, wonach der Mann zur Unfallzeit keine Kleidung getragen hat.