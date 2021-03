Hochwacht öffnet Take-away – Auf der Lägern gibts wieder Speis und Trank Die Terrasse auf der Hochwacht ist zwar weiterhin geschlossen. Wer auf die Lägern wandert, kann sich aber von Mittwoch bis Sonntag mit Suppe, Wurst und Gebäck verpflegen. Anna Bérard

Irene Bolliger und Urs Fankhauser werden wie im ersten Lockdown (im Bild am 8. Mai 2020) Würste vom Grill auf der Hochwacht anbieten. Archivfoto: Sibylle Meier

Selbst auf der Lägern, 853 Meter über Meer, ist der Schnee geschmolzen. Darum kann sich das Pächterpaar auf der Hochwacht wieder ganz den Ausflüglern, Bikern und Wanderinnen widmen, die nach dem Aufstieg auf den höchsten Gipfel im Unterland ihren Hunger und Durst stillen möchten. Irene Bolliger und Urs Fankhauser haben bereits vergangene Woche den Take-away-Betrieb langsam wieder anlaufen lassen. Ab Mittwoch, 3. März, bieten sie wieder regelmässig Verpflegung über die Gasse an.

Selbstgebackenes am Wochenende

Von Mittwoch bis Sonntag gibts ein wechselndes Angebot an hausgemachter Suppe, Wurst vom Grill, Gebäck und natürlich warme und kalte Getränke. Geöffnet ist der Verkauf von 10 bis 17 Uhr. An Wochenenden werde das Angebot etwas grösser sein als unter der Woche, kündigt Bolliger an. Neben Mandel- und Nussgipfel plant sie, auch Selbstgebackenes wie Wähen und Brownies zu verkaufen. «Wir passen das Angebot je nach Wetter und Nachfrage laufend an», erklärt die Wirtin. An den Wochenenden werde der Grill bei der Waldschenke in Betrieb sein, unter der Woche gebe es Würste vom Grill in der Küche.